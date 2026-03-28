Il 18 marzo presso la Casa della Comunità di Bagnacavallo è stato inaugurato un nuovo punto informativo gestito dal volontariato locale, con Auser come ente principale, in collaborazione con l’Ausl Romagna e il Comune. La struttura è aperta ai cittadini e agli utenti, offrendo servizi di informazione e supporto.

Alla Casa della Comunità di Bagnacavallo ha preso il via il 18 marzo un punto informativo gestito dal volontariato locale, con Auser capofila, in collaborazione con Ausl Romagna e Comune. Il presidio è attivo il mercoledì e il giovedì dalle 14 alle 18 e offre accoglienza e orientamento ai servizi socio-sanitari. All’apertura erano presenti il sindaco Matteo Giacomoni e l’assessora alle Politiche sociali e sanitarie Maura Zavaglini, che hanno salutato le volontarie impegnate nell’attività, ringraziandole per il contributo alla comunità. Per Auser era presente Fiorenzo Parrucci, referente per Bagnacavallo. L’iniziativa rientra in un patto di collaborazione tra associazioni, Comune e Ausl, con l’obiettivo di rafforzare l’accesso ai servizi, promuovere la prevenzione e favorire una maggiore partecipazione della comunità. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

© Ravennatoday.it - Alla Casa della Comunità un nuovo presidio informativo per cittadini e utenti

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