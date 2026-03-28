La Polizia di Stato ha effettuato un'operazione negli istituti scolastici di Alatri, durante la quale il cane antidroga

Giro di vite della Polizia di Stato contro lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti tra i giovanissimi. Nelle scorse ore, la città di Alatri è stata al centro di un vasto e mirato servizio straordinario di controllo del territorio, concentrato in modo specifico nelle adiacenze e all'interno dei plessi scolastici. Per garantire la massima efficacia delle ispezioni, il dispositivo di sicurezza ha visto un dispiegamento congiunto di forze specializzate. Al personale dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura si è infatti affiancata la Squadra Cinofili antidroga della Polizia di Stato proveniente dal distaccamento di Nettuno. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

© Frosinonetoday.it - Alatri, blitz antidroga negli istituti scolastici: il cane "Odina" fiuta l'hashish. Scatta il sequestro

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