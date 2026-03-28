Al PalaCatania si è svolto ieri l’evento di beneficenza “1000 Mani Unite” promosso dall’Associazione Mia EtsS. La manifestazione ha visto una vasta partecipazione di pubblico, con numerosi volontari e sostenitori che hanno preso parte all’iniziativa. Durante la giornata, sono state svolte diverse attività di solidarietà, creando un clima di entusiasmo e condivisione tra i presenti.

Protagonisti i più piccoli, coinvolti in giochi di squadra e momenti di animazione, fino al gesto conclusivo della distribuzione solidale di uova di Pasqua e colombe Una grande risposta di partecipazione, entusiasmo e condivisione ha accompagnato “1000 Mani Unite”, l’evento di beneficenza promosso dall’Associazione Mia EtsS che si è svolto ieri al PalaCatania. Oltre mille persone, tra bambini, famiglie e rappresentanti istituzionali, hanno preso parte a un pomeriggio all’insegna della solidarietà e dell’inclusione. Protagonisti i più piccoli, coinvolti in giochi di squadra e momenti di animazione, fino al gesto conclusivo della distribuzione solidale di uova di Pasqua e colombe. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

© Cataniatoday.it - Al PalaCatania una grande festa di solidarietà per l'evento “1000 Mani Unite”

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“1000 Mani Unite” al PalaCatania: evento solidale il 27 marzo con attività per famiglie e distribuzione di colombe e uova di Pasqua. https://www.freepressonline.it/2026/03/26/1000-mani-unite-al-palacatania-un-evento-di-solidarieta/ #Catania #Solidarietà #10 - facebook.com facebook