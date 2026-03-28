Al-Mawasi una caotica città di tende dove non ha spazio neanche il riposo

Dal 7 ottobre 2023, il 92% delle abitazioni nella regione di Gaza è stato danneggiato o distrutto. L’Onu ha stimato che circa 436mila unità abitative sono state colpite dai raid aerei. La città di Al-Mawasi, composta principalmente da tende, si trova in condizioni di estrema sovraffollamento e mancanza di spazio per il riposo. La situazione di emergenza interessa numerosi civili e i loro alloggi.

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