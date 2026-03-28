Al-Mawasi una caotica città di tende dove non ha spazio neanche il riposo

Da cms.ilmanifesto.it 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 7 ottobre 2023, il 92% delle abitazioni nella regione di Gaza è stato danneggiato o distrutto. L’Onu ha stimato che circa 436mila unità abitative sono state colpite dai raid aerei. La città di Al-Mawasi, composta principalmente da tende, si trova in condizioni di estrema sovraffollamento e mancanza di spazio per il riposo. La situazione di emergenza interessa numerosi civili e i loro alloggi.

Palestina Le voci degli sfollati nel sud di Gaza. Nella mega tendopoli non c’è posto per il gioco dei bambini e la dignità degli anziani. Mancano acqua, bagni, fognature Palestina Le voci degli sfollati nel sud di Gaza. Nella mega tendopoli non c’è posto per il gioco dei bambini e la dignità degli anziani. Mancano acqua, bagni, fognature Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4 €. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4 €, dona oggi. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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