Aka7even sta bene dopo l'incidente in auto il messaggio ai fan | È stato un tamponamento solo spavento

Dopo un incidente in auto, Aka7even ha comunicato ai fan di stare bene, precisando che si è trattato di un tamponamento e che l’unica conseguenza è stato un forte spavento. Prima dell’accaduto, aveva annullato un firmacopie con un altro artista.

Aka7even rassicura i fan dopo un incidente in auto: “Stiamo tutti bene, solo tanto spavento”. Aveva cancellato un firmacopie con LDA. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Incidente per Aka7even: salta l'incontro con i fan #incidente x.com

Lda, in questo momento, festeggia il suo 23esimo compleanno sul palco di un noto centro commerciale a #Catania insieme al suo "socio" Aka7even. Buon compleanno Luca! Sonia Distefano #LDA #aka7even - facebook.com facebook