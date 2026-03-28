Aka7even non ha partecipato a un incontro con i fan programmato in Abruzzo a causa di un incidente stradale. La comunicazione ufficiale indica che il cantante è stato coinvolto in un sinistro, ma non sono state fornite ulteriori dettagli sulle sue condizioni di salute. La sua assenza ha suscitato preoccupazioni tra i fan presenti all’evento.

Momenti di apprensione per Aka7even. Il giovane artista non ha partecipato ad un evento con i fan previsto in Abruzzo perché coinvolto in un incidente stradale. A rivelarlo, è stato l’amico e collega LDA, che ha comunque rassicurato i fan sulle condizioni di salute del loro beniamino. Aka7even, l’assenza all’evento e l’incidente. Protagonisti dell’ultimo Festival di Sanremo con il brano Poesie clandestine, Aka7even e LDA sono impegnati in una serie di eventi in tutta Italia per promuovere il loro album. Tuttavia, giovedì 26 marzo, Luca Marzano non ha preso parte ad un firmacopie previsto in provincia di Chieti: la causa del forfait dell’artista, come ha poi spiegato il suo collega Luca D’Alessio, è stato un incidente che poche ore prima lo aveva coinvolto. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Aka7even salta l’incontro con i fan: “Ha avuto un incidente”. Come sta

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