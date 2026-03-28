Aka7even come sta dopo l’incidente LDA | È rimasto traumatizzato

Il cantante è stato coinvolto in un incidente stradale giovedì 26 marzo, pochi giorni dopo aver concluso la partecipazione al Festival di Sanremo 2026. L’evento avrebbe dovuto includere un incontro con i fan presso un centro commerciale di Chieti, al quale era presente anche il collega LDA. Secondo quanto riferito, il secondo artista ha dichiarato che Aka7even è rimasto traumatizzato dall’accaduto.

(Adnkronos) – Paura per Aka7even, rimasto coinvolto in un incidente stradale giovedì 26 marzo. Il cantante, reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2026, avrebbe dovuto prendere parte ad un incontro con i fan al centro Commerciale di Chieti insieme al collega LDA. A comunicare inizialmente l'assenza è stato lo stesso Aka7even, nome d'arte di. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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