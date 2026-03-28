Aggressione nella movida a Genova | marittimo 25enne in codice rosso al San Martino

Nella notte nel centro storico di Genova un giovane marittimo di 25 anni è stato aggredito e trasferito d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Martino in condizioni critiche. La polizia sta indagando sull’accaduto, ma al momento non sono stati forniti dettagli sui responsabili o sulle modalità dell’aggressione. La vicenda ha attirato l’attenzione locale sulla sicurezza nelle zone della movida.

Colpito tra piazza delle Erbe e Molo Giano: spray urticante e oggetti contundenti. Attacco epilettico durante i soccorsi, indagano i carabinieri Un marittimo di 25 anni è stato gravememnte ferito la scorsa notte in centro storico e si trova ora al San Martino in codice rosso. Secondo una prima ricostruzione, il giovane, in compagnia di un collega, si trovava in piazza delle Erbe, una delle zone della movida genovese, quando, per cause in via di accertamento, sarebbe stato aggredito. I testimoni hanno chiamato i soccorsi, ma alla vista dell'ambulanza della Croce Bianca intervenuta, il ferito si sarebbe dato alla fuga. Poco dopo, i militi della Croce hanno ricevuto una nuova richiesta di soccorso al varco portuale Molo Giano, nei pressi delle mura della Marina, anche questa per un'aggressione. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Aggressione nella movida a Genova: marittimo 25enne in codice rosso al San Martino Articoli correlati Ragazza 13enne precipitata da un muraglione alto 8 metri a Genova Voltri, portata al Gaslini in codice rossoGenova Voltri, 13enne precipita da un muraglione in via al Santuario delle Grazie: soccorsa dal 118 e portata al Gaslini in codice rosso, è... Sbanda con l’auto e finisce fuori strada: 30enne in codice rosso al San PioUna ragazza 30enne della provincia di Campobasso è stata ricoverata in codice rosso nel corso della notte appena trascorsa.