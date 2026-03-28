Aggressione agli studenti di Azione Universitaria il sindaco | Auspico ferma unanime e chiara condanna da parte di tutti

Il sindaco ha condannato ufficialmente l’aggressione che ha coinvolto alcuni studenti di Azione Universitaria a Pisa, esprimendo solidarietà alle vittime e chiedendo una condanna unanime e decisa da parte di tutti. La vicenda si è verificata ieri e ha visto i giovani coinvolti in atti di aggressione e intimidazione. Nessuna altra informazione sui responsabili o sui dettagli dell’episodio è stata resa nota.

Michele Conti interviene su quanto avvenuto venerdì sera in pieno centro esprimendo solidarietà ai ragazzi vittime delle dure contestazioni. Ferma condanna anche da parte della maggioranza in Consiglio comunale "Condanno con fermezza quanto accaduto ieri a Pisa, esprimendo solidarietà ai ragazzi che sono stati oggetto di aggressioni e intimidazioni". Il sindaco di Pisa Michele Conti interviene in merito all'episodio avvenuto nella serata di venerdì 27 marzo nel centro di Pisa dove un gruppo di attivisti antifascisti ha duramente contestato gli studenti di Azione Universitaria che avevano organizzato un aperitivo in piazza della Pera. Gli studenti sono stati poi costretti a lasciare la piazza e, inseguiti dagli antifa, si sono rifugiati a Palazzo Gambacorti. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Aggressione agli studenti di Azione Universitaria, il sindaco: "Auspico ferma, unanime e chiara condanna da parte di tutti" Articoli correlati Leggi anche: Aggressione ad agenti in servizio, ferma condanna del sindaco Battaglia: "Inaccettabile" Tutti gli aggiornamenti su Azione Universitaria Temi più discussi: Tensione in centro, Azione Universitaria: Aggrediti dagli antifascisti durante un aperitivo; Pisa: aggressione agli studenti di Azione Universitaria; Aggressioni agli studenti di Azione Universitaria, il sindaco: Auspico ferma, unanime e chiara condanna da parte di tutti; Azione Universitaria denuncia aggressione dei collettivi contro i propri studenti. Pisa: aggressione agli studenti di Azione UniversitariaFirenze, 28 marzo 2026 - Un'aggressione ha avuto luogo ieri sera a Pisa ai danni di un gruppo di studenti di Azione Universitaria durante un aperitivo in una piazza di norma frequentata da giovani. Un ... nove.firenze.it Pisa. Frijia (Fdi), Aggressione a studenti di Azione Universitaria atto vile e inaccettabile(ASI) Quanto accaduto ieri a Pisa, dove alcuni studenti di Azione Universitaria sono stati aggrediti mentre si trovavano in un bar del centro durante un momento di incontro e confronto politico, rapp ... agenziastampaitalia.it Studenti di Azione Universitaria aggrediti durante un aperitivo a Pisa con bottiglie, oggetti contundenti e spray al peperoncino. Non è un episodio isolato: la sinistra continua a non prendere le distanze da questi teppisti rossi. - facebook.com facebook Tensione a Pisa: antagonisti e anarchici contro Azione universitaria, arrivano i carabinieri x.com