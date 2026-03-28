Affari Tuoi quelli come te | Herbert gela De Martino

Durante la puntata di questa sera di Affari Tuoi, trasmessa su Rai 1 e condotta da Stefano De Martino, è apparsa Iside, una concorrente proveniente da Reggio Calabria. La trasmissione ha visto anche un episodio in cui Herbert ha rivolto a De Martino una frase riferita a un altro concorrente.

Iside da Reggio Calabria è stata la protagonista di Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino su Rai 1, nella puntata in onda questa sera, sabato 28 marzo. "Ho 25 anni e nella vita ho un salone di parrucchiera insieme a mamma Rosetta", ha raccontato. Con lei in studio il fidanzato Kevin, 25 anni da Reggio Calabria, che ha detto: "Sono parrucchiere anche io". "Ma separati, siamo in sedi separate", ha chiarito Iside. Che ha aggiunto: "Stiamo insieme da 8 anni. Ci siamo conosciuti a scuola, merito mio.". "Era una mia fan all'epoca", ha detto lui. E a quel punto il conduttore gli ha dato il cinque: "E andiamo!". I due hanno giocato col pacco numero 7. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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