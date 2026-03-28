Affari Tuoi la partita assurda di Iside che cambia il suo destino a un passo dalla fine

Nell'ultima puntata di Affari Tuoi, una concorrente calabrese ha deciso di cambiare il suo destino a pochi passi dalla fine del gioco, facendo una scelta inattesa. La decisione ha lasciato sorpreso anche il conduttore, che ha commentato con una frase di stupore. La scena si è conclusa con un colpo di scena che ha modificato il corso della partita.