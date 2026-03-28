Affari Tuoi la partita assurda di Iside che cambia il suo destino a un passo dalla fine
Nell'ultima puntata di Affari Tuoi, una concorrente calabrese ha deciso di cambiare il suo destino a pochi passi dalla fine del gioco, facendo una scelta inattesa. La decisione ha lasciato sorpreso anche il conduttore, che ha commentato con una frase di stupore. La scena si è conclusa con un colpo di scena che ha modificato il corso della partita.
La puntata del sabato di Affari Tuoi si chiude con una grande sorpresa per la concorrente calabrese, che fa una scelta azzardata che sorprende anche il conduttore: "Mi hai stupito". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Tutto quello che riguarda Affari Tuoi
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