Addio a Tentorio Claudia Sartirani | Perdo un amico ha servito Bergamo per cinquant’anni

Nella mattinata di venerdì 27 marzo è deceduto Franco Tentorio, ex sindaco di Bergamo dal 2009 al 2014 e figura di rilievo del centrodestra locale. La scomparsa è stata annunciata attraverso i social network, dove sono state condivise anche alcune testimonianze di amici e cittadini. Tentorio, noto per aver dedicato circa cinquant’anni alla vita pubblica, lascia un vuoto nella comunità bergamasca.

Franco Tentorio, storico esponente del centrodestra a Bergamo e sindaco del capoluogo orobico dal 2009 al 2014, è morto nella tarda mattinata di venerdì 27 marzo. Nel corso del suo lungo impegno in Comune ha intrecciato la propria vita con quella di tante altre persone: chi ha lavorato con lui, gli amici, i conoscenti e parecchi concittadini in queste ore stanno esprimendo il proprio dolore per la sua scomparsa oltre a essere vicini ai familiari. Ricordandone le qualità umane e la passione che lo ha sempre animato, Claudia Sartirani, che fu suo assessore alla Cultura, afferma: “Ho perso un Amico. Gli ho voluto molto bene. Ho avuto la fortuna di essere stata il suo Assessore alla Cultura. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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