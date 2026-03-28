addio a james tolkan celebre preside strickland nella saga ritorno al futuro

Un attore noto per aver interpretato il preside Strickland nella serie di film di “Ritorno al futuro” è deceduto all'età di 94 anni. La sua carriera include diverse partecipazioni, ma il ruolo più riconoscibile rimane quello nella trilogia con Michael J. Fox. La notizia della sua morte è stata annunciata dalle fonti ufficiali, senza ulteriori dettagli sulla causa.

L'attore si è spento a 94 anni ed era conosciuto principalmente per il suo piccolo ruolo nella trilogia con Michael J. Fox ma anche per la sua partecipazione a Top Gun James Tolkan, noto soprattutto per i ruoli interpretati in Top Gun e nella saga di Ritorno al futuro, è morto giovedì a Saranac Lake, nello Stato di New York. Aveva 94 anni. La notizia della scomparsa di Tolkan è stata resa nota da un portavoce della famiglia, dallo sceneggiatore e produttore Bob Gale e sul sito web della saga. La fama arrivata con Ritorno al futuro e Top Gun La carriera di Tolkan è durata più di cinque decenni. Il suo primo ruolo televisivo è stato nella serie del 1960 Naked City e l'ultimo nel film del 2015 Bone Tomahawk. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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