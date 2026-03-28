Venerdì 27 marzo si è spento Franco Tentorio, commercialista ed ex sindaco di Bergamo, che ha ricoperto la carica dal 2009 al 2014. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio in città. Tentorio era noto per la cortesia e la capacità di ascolto, e in politica aveva partecipato a confronti ritenuti corretti e rispettosi.

Bergamo, 28 marzo 2026 – Lutto a Bergamo: venerdì 27 marzo si è spento Franco Tentorio, commercialista ed ex sindaco della città dal 2009 al 2014. Figura storica del centrodestra cittadino, è stato per decenni protagonista della vita politica e amministrativa orobica, recordman di presenza in consiglio comunale. Tentorio aveva 81 anni, fatale un malore mentre si trovava alla scrivania del suo studio. Lascia la moglie Angela, i figli Francesca e Ottorino, e la nipote Ida, colei che ha raccolto il suo testimone politico e ora siede trai banchi del consiglio comunale. La salma è stata portata alla casa del commiato di via San Bernardino aperta sabato 28 marzo dalle 8. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Addio a Franco Tentorio, morto l’ex sindaco di Bergamo: “Cortesia e capacità di ascolto. In politica confronti corretti e rispettosi”

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