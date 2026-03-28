Accordo di libero scambio Ue-Australia Von Der Leyen | Costruita partnership solida – Il video

L’accordo di libero scambio tra l’Unione Europea e l’Australia è stato firmato e annunciato ufficialmente. La presidente della Commissione Europea ha dichiarato che si tratta di una partnership solida, invitando a concentrarsi sulla relazione bilaterale. La firma è avvenuta a Canberra, con un video diffuso dall’agenzia di stampa.

(Agenzia Vista) Canberra, 24 marzo 2026 "In questo momento, concentriamoci sulla relazione bilaterale. C'è qualcosa di unico nella partnership tra Europa e Australia. È maturata nel tempo, in modo costante e coerente, basandosi su storie individuali e una visione condivisa del mondo, anche quando siamo ai poli opposti del globo. Sono quindi lieta di essere qui per dimostrare di persona che questa è una relazione costruita per il lungo termine. E oggi sono davvero grata di poter dire che, dopo quasi un decennio di lavoro, di pazienza e di perseveranza, abbiamo concluso l'accordo di libero scambio UE-Australia", così la Presidente della Commissione Europea Ursula Von Der Leyen a una conferenza stampa a Canberra per la conclusione dell'accordo di libero scambio tra Ue e Australia. 🔗 Leggi su Open.online

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