Academy Italia | a Carovigno il one day camp di Puglia con 24 giovani cestiste

Domenica a Carovigno si è svolto un one day camp organizzato da Academy Italia, il progetto di reclutamento femminile promosso dalla Federazione Italiana Pallacanestro. L'evento ha coinvolto 24 giovani cestiste provenienti dalla regione Puglia, offrendo loro l'opportunità di partecipare a sessioni di allenamento e valutazioni tecniche. La giornata si è svolta presso una struttura sportiva locale.

Domenica 29 marzo l'iniziativa di reclutamento femminile della Federazione Italiana Pallacanestro: due allenamenti con il responsabile Brunamonti e coach Lucchesi per il gruppo 2012-2013 CAROVIGNO - Domenica pugliese per il progetto Academy Italia, l'iniziativa di reclutamento femminile della Federazione Italiana Pallacanestro. Appuntamento domani, 29 marzo 2026, a Carovigno, con il One Day Camp Puglia che vedrà protagonisti Roberto Brunamonti, responsabile del progetto, e Giovanni Lucchesi, tecnico del Settore Squadre Nazionali. Due gli allenamenti in programma al palazzetto “Fernando Prima” in contrada Polinisso, che vedrà in campo dalla mattina al pomeriggio 24 giovani cestiste dai 13 ai 14 anni: prima seduta alle 10:00 (raduno alle 9:45), seconda alle 15:00. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Academy Italia: a Carovigno il one day camp di Puglia con 24 giovani cestiste Articoli correlati Leggi anche: “Recruiting Day”, l’I.T.S. Academy di Catania al Centro polifunzionale Macchitella Lab di Gela il 17 Progetti di rigenerazione delle aree urbane di Italia e Grecia: la Puglia chiama a raccolta i giovani talentiL’Agenzia della Regione Puglia per la Tecnologia, il Trasferimento Tecnologico e l’Innovazione selezionerà nove talenti under 35, giovani... Tutto quello che riguarda Academy Italia Argomenti discussi: Fortitudo, doppia convocazione in Academy Italia: Balducci e Stella al One Day Camp; Scheda squadra Real Five Carovigno.