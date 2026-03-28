a16 napoli canosa chiude per una notte la tratta candela grottaminarda verso napoli

Nella notte tra martedì 31 marzo e mercoledì 1 aprile, la tratta tra Candela e Grottaminarda sulla A16 Napoli-Canosa sarà chiusa dalle 22:00 alle 6:00 per permettere il transito di trasporti eccezionali. La chiusura riguarda il tratto verso Napoli e si rende necessaria per motivi tecnici legati ai lavori di movimento di mezzi di grandi dimensioni.

Di conseguenza, saranno chiuse le stazioni di Candela, Lacedonia e Vallata, in entrata verso Napoli e non saranno raggiungibili, per chi proviene da CanosaA14 Bologna-Taranto, le uscite di Lacedonia e di Vallata. Inoltre, non sarà raggiungibile l'area di servizio "Calaggio nord", situata nel suddetto tratto. AvellinoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Paline spente e assenza linee del TPL su Google Maps: Avellino in ritardo nel viaggio verso una mobilità digitale e senza attriti . 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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