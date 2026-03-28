Serviva davvero pubblicare il video dell'aggressione alla professoressa di francese? Immaginate di varcare la soglia di un centro commerciale e di ritrovarvi, d'un tratto, nel cuore pulsante della fabbrica più dolce del mondo. Sabato 4 aprile 2026, il centro commerciale AppiAnticA regalerà ai suoi visitatori un'esperienza eccezionale, trasformando la galleria in un vero e proprio regno incantato per celebrare l'arrivo della Pasqua. L'evento, intitolato "La Fabbrica del Cioccolato", promette di trasportare grandi e piccini nelle atmosfere magiche ispirate al celebre mondo di Willy Wonka. Dalle ore 17:00 alle 20:00, il centro diventerà un set scenografico mozzafiato, dove caramelle giganti e lecca-lecca fuori misura faranno da cornice a un pomeriggio di puro divertimento. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

© Brindisireport.it - A Pasqua il centro commerciale AppiAnticA si trasforma ne "La fabbrica del cioccolato"

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