A Pasqua il centro commerciale AppiAnticA si trasforma ne La fabbrica del cioccolato
Serviva davvero pubblicare il video dell'aggressione alla professoressa di francese? Immaginate di varcare la soglia di un centro commerciale e di ritrovarvi, d'un tratto, nel cuore pulsante della fabbrica più dolce del mondo. Sabato 4 aprile 2026, il centro commerciale AppiAnticA regalerà ai suoi visitatori un'esperienza eccezionale, trasformando la galleria in un vero e proprio regno incantato per celebrare l'arrivo della Pasqua. L'evento, intitolato "La Fabbrica del Cioccolato", promette di trasportare grandi e piccini nelle atmosfere magiche ispirate al celebre mondo di Willy Wonka. Dalle ore 17:00 alle 20:00, il centro diventerà un set scenografico mozzafiato, dove caramelle giganti e lecca-lecca fuori misura faranno da cornice a un pomeriggio di puro divertimento. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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