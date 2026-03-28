A Palermo si è tenuta una riunione organizzata dalla Fondazione socialista antimafia “Carmelo Battaglia” per ricordare il sindacalista ucciso dalla mafia nel 1966. L'evento ha coinvolto numerosi partecipanti e si è svolto nel centro della città. La commemorazione è stata dedicata al sindacalista di Tusa, assassinato il 24 marzo di sessant'anni fa.

Nel corso dell’incontro è stato ricordato come Carmelo Battaglia continui a rappresentare, per tutti i socialisti siciliani, un imprescindibile punto di riferimento morale e politico. La sua figura resta simbolo delle battaglie del socialismo nebroideo e del movimento contadino socialista, radicate in una tradizione che ha pagato un altissimo tributo di sangue nella lotta contro la mafia, annoverando numerosi martiri tra le file dei socialisti siciliani, che sono stati la comunità politica più colpita da Cosa nostra. La commemorazione ha offerto anche l’occasione per rendere omaggio ad altre figure significative del socialismo siciliano. In... 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - A Palermo il ricordo del sindacalista socialista Carmelo Battaglia a sessant'anni dall'omicidio

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