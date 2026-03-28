A forte rischio Salmonella ritiro immediato in tutta Italia per questo prodotto

È stato disposto il ritiro immediato di un lotto di salamella contadina di suino con marchio Fior di Scelta in tutta Italia. La decisione è stata presa a causa della possibile presenza di Salmonella, che rappresenta un rischio microbiologico per la sicurezza alimentare. Il prodotto è stato rimosso dagli scaffali per prevenire eventuali rischi per i consumatori.

Nuovo richiamo alimentare in Italia per rischio microbiologico. È stata segnalata la possibile presenza di Salmonella in un lotto di salamella contadina di suino a marchio Fior di Scelta, con conseguente ritiro del prodotto dal mercato a scopo precauzionale. L’avviso è stato inoltrato dal produttore direttamente al ministero della Salute e pubblicato sul sito web. Il prodotto coinvolto. Il richiamo riguarda la salamella contadina di suino confezionata in unità da 300 grammi, commercializzata dalla società Carni Celin Srl. Il prodotto è identificato dal lotto di produzione 26124 e presenta una data di scadenza fissata al 28 marzo 2026. Lo stabilimento di produzione è situato a Mirano (Venezia), in via Stazione 119I, con marchio di identificazione IT 2361-P CE. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “A forte rischio”. Salmonella, ritiro immediato in tutta Italia per questo prodotto Articoli correlati Leggi anche: “Non mangiateli!” Surgelati, scatta il ritiro in tutta Italia: il prodotto interessato “Rischio salmonella, non mangiatele”. Allarme nei supermercati italiani: scatta subito il ritiroIl Ministero della Salute ha disposto un nuovo richiamo precauzionale di diversi lotti di uova fresche per un possibile rischio microbiologico legato... Altri aggiornamenti su A forte rischio Salmonella ritiro... Temi più discussi: Richiamo di uova San Pietro - Salis Antonella per rischio di salmonella in diversi lotti prodotti a Villacidro; Ritirato lotto di Salame Milano a marchio Sigma per rischio di Salmonella; Richiamo di uova San Pietro - Salis Antonella per rischio di salmonella in diversi lotti prodotti a Villacidro. Non consumatele, scatta il richiamo per rischio salmonella: l’avviso del Ministero della SaluteIl Ministero della Salute ha fatto un richiamo per diversi lotti di uova fresche, invitando i cittadini a non consumarle per il rischio di contrarre la salmonella. notizie.it Salame Milano richiamato per rischio Salmonella: il lotto da non consumare e cosa fare subitoSalute a tavolaSistema immunitarioSalmonella Ultimo aggiornamento – 20 Marzo, 2026 Indice del contenuto Salame Milano richiamato: tutte le informazioni sul prodotto Salame ritirato per Salmonella: cos ... msn.com EPATITE A E SALMONELLA, LE VALUTAZIONI DEGLI ESPERTI RIUNITI A SASSARI https://www.sassarinotizie.com/2026/03/27/epatite-a-e-salmonella-nessun-allarme-il-focus-del-comitato-di-prevenzione-riunito-a-sassari/ - facebook.com facebook Richiamo urgente di uova fresche per rischio Salmonella: ecco i lotti da controllare subito x.com