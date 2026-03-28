A Ferriere inaugurata la strada Colla-Valle riqualificata

A Ferriere è stata inaugurata la strada Colla-Valle, recentemente riqualificata. Si tratta di due percorsi che, seppur considerati secondari, rivestono un ruolo fondamentale per la viabilità tra l’Alta Valnure e la Valdaveto. La riqualificazione ha interessato le condizioni della strada, migliorando le condizioni di transito per i residenti e i mezzi che percorrono questa tratta.

La strada comunale grazie a un contributo della Regione è stata sistemata. Riaperta anche la Curletti-Cattaragna Due strade in apparenza secondarie, ma importanti per la viabilità dell’Alta Valnure e dalla Valdaveto. Nelle ultime ore a Ferriere è stata riaperta al transito la strada Curletti-Cattaragna, in Valdaveto, dopo i lavori di ripristino effettuati per conto del Comune. Sabato 28 marzo l’Amministrazione del sindaco Carlotta Oppizzi ha inoltre tagliato il nastro della rinnovata strada Colla-Valle. «Si tratta di un collegamento strategico - spiega la prima cittadina - per il nostro comune, che già in passato è tornata utile in sostituzione della Statale 654. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - A Ferriere inaugurata la strada Colla-Valle riqualificata Articoli correlati Pandola, completati i lavori: nuova rete fognaria e strada riqualificataProsegue l’attività di manutenzione e riqualificazione delle infrastrutture sul territorio comunale. Polizia Stradale a Fornaci: "Più sicurezza per la Valle". Inaugurata la nuova casaEra il 2021 quando si cominciava a parlare, anche con le prime delibere del consiglio comunale di Barga, dell’arrivo della caserma della polizia...