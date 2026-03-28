A 34 anni, Kawhi Leonard è tornato in campo e sta contribuendo alla ripresa dei Clippers, che dopo un avvio di stagione con 6 vittorie e 21 sconfitte, hanno ottenuto risultati positivi. Leonard sta segnando in media 28 punti a partita e ha giocato un ruolo chiave nelle ultime prestazioni della squadra, nonostante uno scandalo che ha coinvolto alcuni membri del team.

Non sembra neppure possibile, eppure è tutto vero. Roba da March Madness, eppure si parla di Nba. Kawhi Leonard ha griffato la vittoria in rimonta da -24 punti dei suoi Los Angeles Clippers su Indiana segnando il canestro del successo a un secondo dalla fine. Col tiro marchio di fabbrica, il “solito” piazzato dalla media distanza. Inesorabile. Quel che è insolito, pare follia, è che il centro dei Pacers, Jay Huff, 82% in stagione dalla lunetta, abbia poi sbagliato entrambi i tiri liberi per ribaltare il risultato a tempo quasi scaduto. Quel che è insolito, pare follia, è che Leonard a 34 anni, dopo mille acciacchi, stia giocando il miglior basket della carriera. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - A 34 anni Kawhi è tornato Leonard. E i Clippers volano, anche se quello scandalo...

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