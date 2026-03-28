5 film d' animazione fuori dal comune che sembrano aprire nuove strade e una nuova era

Da gqitalia.it 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Cinque film d'animazione si distinguono per le loro scelte stilistiche e narrative, apparendo diversi rispetto ai classici del genere. Questi titoli propongono approcci innovativi e tecniche visive che si discostano dai canoni tradizionali. La loro uscita segnala una possibile evoluzione nel modo di raccontare storie animate, riflettendo i cambiamenti che avvengono nel settore e nel modo di concepire l’arte cinematografica.

Come la società, anche le espressioni artistiche cambiano col progredire del tempo. Come accade ora nei film d'animazione. Se i disegnatori hanno imparato a sfruttare i vantaggi e le potenzialità offerte dall’evoluzione della tecnologia, a sorprendere è qualcos’altro. Un modo di raccontare intimo, suggestivo, potente, che utilizza il filtro del genere per andare a parlare a ogni tipo di pubblico. L’universalità di alcuni temi è come un pozzo da cui attingere: trovando nuove strade da percorrere, emerge sempre più forte ciò che unisce gli esseri umani, al di là di differenze anagrafiche o geografiche. Al tempo stesso, dal punto di vista culturale, cresce la conoscenza di mondi lontani. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

5 film d animazione fuori dal comune che sembrano aprire nuove strade e una nuova era
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