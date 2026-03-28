450 milioni di debiti in trattativa per dolce e gabbana

Secondo fonti di agenzie di stampa, la casa di moda italiana sarebbe in trattativa con i creditori per rinegoziare un debito di circa 450 milioni di euro. La notizia riguarda i colloqui in corso tra i rappresentanti della società e gli istituti finanziari, senza ulteriori dettagli sui tempi o sulle modalità dell’accordo. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata dalle parti coinvolte.

Stando a quanto riportato da persone informate dai fatti ( Bloomberg ), la maison italiana Dolce e Gabbana starebbe avviando nuovi colloqui con i finanziatori per ritrattare 450 milioni di debiti. L’indebitamento è frutto della debole domanda globale di beni di lusso, che ha messo sotto pressione i conti e le condizioni del suo indebitamento, secondo persone informate sui fatti. Dolce e Gabbana cercano di superare 450 milioni di debiti. Sappiamo che la maison italiana ha, come consulente finanziario, Rothschild & Co. Ad oggi la società possiede circa 450 milioni di euro (522 milioni di dollari) di debito bancario. Questo arriva dopo un rifinanziamento risalente allo scorso anno, che ha anche incluso un nuovo finanziamento di 150 milioni di euro. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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