1960-1980 l’eco del free jazz

Tra gli anni Sessanta e Ottanta, il free jazz si afferma attraverso termini come free form, new thing e fire music, che cercano di descrivere un genere musicale che si distingue per la sua volontà di non essere controllato o limitato. Questo movimento musicale si sviluppa in un periodo in cui artisti sperimentano nuove forme di improvvisazione e libertà espressiva, senza conformarsi a strutture tradizionali.

PAGINE Un recente libro raccoglie e racconta il meglio del genere nel suo periodo cruciale. Uno stile che nasce per sottrazione e per eccesso, toglie strutture, aggiunge rischio, rifiuta gerarchie, esige ascolto totale. Thurston Moore, Byron Coley e Mats Gustafsson hanno curato il volume, un percorso cronologico attraverso oltre cento album PAGINE Un recente libro raccoglie e racconta il meglio del genere nel suo periodo cruciale. Uno stile che nasce per sottrazione e per eccesso, toglie strutture, aggiunge rischio, rifiuta gerarchie, esige ascolto totale. Thurston Moore, Byron Coley e Mats Gustafsson hanno curato il volume, un percorso cronologico attraverso oltre cento album Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4 €. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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