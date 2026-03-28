Una famiglia del New Hampshire piange la perdita di un ragazzo di 13 anni, che si è tolto la vita pochi giorni dopo aver compiuto gli anni. La decisione è avvenuta in un momento di grande dolore legato a episodi di bullismo subiti dal giovane. La scuola frequentata dal ragazzo non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla vicenda.

Una famiglia del New Hampshire piange la scomparsa del tredicenne Josiah Michael Dwinell, che si è tolto la vita pochi giorni dopo il suo compleanno. Una tragedia che, secondo i parenti, è avvenuta dopo che ripetuti avvertimenti sul bullismo non erano stati presi sul serio. Josiah aveva compiuto 13 anni il 4 marzo. Otto giorni dopo, si è tolto la vita. I familiari raccontano che, nel periodo precedente al suo suicidio, erano state sollevate più volte preoccupazioni riguardo al bullismo che subiva a scuola. Situazione che aveva portato al peggioramento della sua salute mentale. Sua zia, Shaena Stebbins, ha raccontato che la madre biologica di Josiah è morta più di cinque anni fa e che da allora lui viveva con la sua “Mimi”. 🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - 13enne si suicida a causa di bullismo, ignorato dalla scuola

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