Nelle zone considerate a rischio, le autorità hanno effettuato 80 espulsioni e sequestrato circa 7,5 chili di droga. I servizi interforze, coordinati dalla Prefettura di Bologna, continuano a operare per contrastare attività illegali legate alla microcriminalità, allo spaccio e all’immigrazione irregolare. Le operazioni sono state condotte in diverse aree della città, con l’obiettivo di rafforzare il controllo sul territorio.

Il resoconto da gennaio a oggi dei controlli ‘ad alto impatto’ predisposti dalla Prefettura per contrastare spaccio e immigrazione irregolare Proseguono i servizi interforze predisposti dalla Prefettura di Bologna per il contrasto alla microcriminalità, allo spaccio di droga e all’immigrazione irregolare. In totale, le persone controllate sono state oltre 11mila, di cui oltre 9mila nelle zone rosse. Qui sono state individuate 2.583 persone con precedenti penali, e quindi interdette dalle zone in questione. I controlli interforze hanno portato a 214 denunce, di cui 116 nelle zone rosse. In totale, trenta persone sono state arrestate. Sono stati sequestrati oltre 7,5 chili di droga, a cui si aggiungono 48 pasticche di ecstasy. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

© Bolognatoday.it - Zone rosse sotto pressione: 80 espulsioni e 7,5 kg di droga sequestrati

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