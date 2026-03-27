Zielinski trascina la Polonia in finale | Infortunio? Ho avuto…
Piotr Zielinski ha guidato la sua nazionale alla finale dopo una vittoria contro l’Albania. Durante la partita, ha subito un infortunio, ma ha continuato a giocare dimostrando determinazione. La sua prestazione si è rivelata decisiva, confermandolo come punto di riferimento per la squadra. La sua presenza in campo ha avuto un ruolo chiave nel risultato finale.
Piotr Zielinski si conferma l’anima della sua Nazionale, risultando decisivo nella vittoria contro l’ Albania. Il centrocampista dell’ Inter ha firmato una rete pesantissima, ma la sua uscita dal campo al minuto 81 aveva inizialmente fatto tremare sia i tifosi polacchi che l’ambiente nerazzurro. In un momento cruciale della stagione, con la corsa Scudetto alle battute finali, ogni segnale di cedimento fisico viene vissuto con estrema apprensione. Tuttavia, è stato lo stesso calciatore a fare chiarezza nel post-partita ai microfoni di TVP Sport, spegnendo sul nascere ogni allarme infortunio. L’interista ha elogiato lo spirito del gruppo, conscio che la strada verso il Mondiale 2026 passa per un’ultima, durissima battaglia contro la Svezia. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
Articoli correlati
Leggi anche: Sinner si arrende in cinque set, "diavolo" Djokovic in finale agli Australian Open. L'azzurro: "Ho avuto opportunità e le ho perse"
Leggi anche: Don Giovanni Gatto, la supplica al Papa per tornare laico: «Ho avuto delle relazioni con due donne. Non ho avuto un tempo congruo di riflessione»
Aggiornamenti e notizie su Zielinski trascina
Temi più discussi: Zielinski, gol da... 'casa sua': trascina la Polonia in finale playoff così. VIDEO; Polonia-Albania: l'interista Zielinski trascina i suoi all'atto finale; Playoff Mondiali: la Polonia in finale in rimonta con Lewandowski e Zielinski, Albania ko 2-1; Playoff: Isaksen show, Zielinski lancia la Polonia, ok Turchia, Kosovo e Svezia.
Playoff: Isaksen show, Zielinski lancia la Polonia, ok Turchia, Kosovo e SveziaTutti i verdetti dalle semifinali: avanza Montella con il gol di Kadioglu, Gyokeres ne fa tre all'Ucraina e ora sfiderà i polacchi, che hanno eliminato l'Albania grazie ai gol di Lewandowski e Zielins ... msn.com
VIDEO / Qualificazioni Mondiali: Zielinski, che gol! L’interista porta la Polonia in finale ai play-offIl centrocampista nerazzurro ha segnato il gol del due a uno che vale la vittoria della Nazionale polacca che affronterà in finale la Svezia ... msn.com
#Zielinski: “Giocare per l’#inter è un onore. #Frattesi per noi è un giocatore importante, che sa fare tutto. #Frattesi: “Ho voluto l’#inter a tutti i costi, e l’#inter ha voluto me. Ora spero sia una storia destinata a continuare”. - facebook.com facebook