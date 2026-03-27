Zielinski trascina la Polonia in finale | Infortunio? Ho avuto…

Piotr Zielinski ha guidato la sua nazionale alla finale dopo una vittoria contro l’Albania. Durante la partita, ha subito un infortunio, ma ha continuato a giocare dimostrando determinazione. La sua prestazione si è rivelata decisiva, confermandolo come punto di riferimento per la squadra. La sua presenza in campo ha avuto un ruolo chiave nel risultato finale.