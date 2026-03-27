Il centrocampista dell’Inter ha lasciato il campo al 81° minuto durante la partita della nazionale, dopo essere stato sostituito. Dopo l’uscita, ha dichiarato di aver lasciato il campo per stanchezza, precisando che non ci sono motivi di preoccupazione legati alle sue condizioni fisiche. La gara si è svolta ieri sera, coinvolgendo la squadra nazionale e il giocatore stesso.

Inter News 24 Zielinski, centrocampista dell’Inter, ha rassicurato tutti sulle proprie condizioni dopo essere uscito ieri sera con la Polonia al minuto 81. Le buone notizie per l’ Inter di Cristian Chivu arrivano direttamente dal ritiro della Polonia. Dopo il gol siglato contro l’Albania, Piotr Zielinski ha fatto sussultare i tifosi nerazzurri lasciando il campo all’81’, ma è stato lo stesso centrocampista a spegnere ogni allarme ai microfoni di TVP Sport. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter PAROLE – « Un enorme ringraziamento alla squadra per come abbiamo iniziato il secondo tempo. Volevamo vincere questa partita e ci sono stati due contropiedi in cui Kamil Grabara si è fatto trovare pronto. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Zielinski segna e rassicura: «Sostituito per stanchezza, dopo lo scorso anno…»

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