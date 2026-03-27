Zes unica nel 2025 in Puglia quasi 1.800 domande

Nel 2025 in Puglia sono previste circa 1.800 domande per la Zes Unica, consolidando la regione come uno dei principali attori nel Mezzogiorno. La Zes Unica rappresenta un'area di speciale sviluppo economico e il numero di richieste riflette l'interesse crescente da parte di imprese e investitori. La regione si distingue nel panorama nazionale per la sua partecipazione a questo progetto.

La Puglia si conferma uno dei principali motori della Zes Unica nel Mezzogiorno, evidenziando un ruolo sempre più strategico nel panorama nazionale. I dati del 2025 mostrano una crescita significativa: le imprese pugliesi hanno presentato quasi 1.800 domande di credito d’imposta, con un incremento del 46% rispetto all’anno precedente. Questo risultato colloca la regione tra le più dinamiche, insieme a Campania e Sicilia, che complessivamente concentrano circa il 75% delle richieste. I dati A livello complessivo, le domande presentate nel Mezzogiorno hanno superato quota 10.400, con un aumento del 52% rispetto al 2024. Il valore economico dei crediti richiesti ha superato i 3,64 miliardi di euro, registrando una crescita del 42,8%. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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