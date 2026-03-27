Sul nuovo numero di Sportweek viene approfondito il ruolo degli Hartono nel campionato dei lariani e nel tessuto cittadino. Viene inoltre descritto il percorso di Stefano Desideri, con particolare attenzione alla sua esperienza con il Como, e vengono analizzate le recenti attività di Insigne e del Pescara. La rivista fornisce dettagli sui cambiamenti e le dinamiche delle squadre coinvolte.

Como 1907, la squadra del Lago. E poi: la squadra di Fabregas e Nico Paz, della famiglia Hartono e di Suwarso, dei baby talenti e del jet set hollywoodiano. Squadra da Oscar, e stando alla classifica di Serie A pure squadra da Europa. che conta. Ma non chiamatela favola. È dedicata al Como la cover di Sportweek, in edicola sabato con la Gazzetta dello Sport a un prezzo complessivo di 2,50 euro. Un piccolo club preso per fare da set per la tv è diventato la miglior realtà della Serie A: ma come hanno fatto? Uno, investimenti: sono 400 i milioni spesi dagli Hartono dal 2019 ad oggi. Due, programmazione. Tre, sapienza di Cesc Fabregas: così il tecnico spagnolo è riuscito ad assemblare una squadra estranea al nostro campionato per gioco, mentalità e visione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Zambrotta racconta il Como, Insigne e il Pescara, la nuova vita di Stefano Desideri

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