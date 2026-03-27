Il celebre franchise X-Files torna in scena con un remake prodotto da Hulu, diretto da Ryan Coogler. La nuova versione vede un cast di attori noti e si propone di riproporre le atmosfere del serial originale. La produzione è stata annunciata ufficialmente, confermando il ritorno della serie in streaming.

Il ritorno di X-Files è ufficialmente una realtà e, questa volta, le premesse sembrano superare ogni scetticismo iniziale. Dopo il finale agrodolce dell’ultimo revival, il franchise di fantascienza più famoso della TV si prepara a una vera rivoluzione grazie alla visione di Ryan Coogler (regista di Black Panther e vincitore di un Oscar). Il progetto ha ricevuto il via libera ufficiale per l’episodio pilota da parte di Hulu, confermandosi come la prossima grande priorità nell’agenda del regista. Il Cast: svelati i nuovi protagonisti. La notizia più calda riguarda i volti che erediteranno l’eredità del paranormale. La serie ha scelto di puntare su un duo già collaudato e acclamato dalla critica: Danielle Deadwyler: Già annunciata come prima protagonista femminile. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - X-Files: Ryan Coogler firma il ritorno del del cult nel remake su Hulu con un cast stellare

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Questo weekend appuntamento con i due film che hanno vinto più premi agli Oscar 2026 I PECCATORI - SINNERS Sabato 28 marzo ore 20.30 di Ryan Coogler - USA, 2025 - 137 min con Michael B. Jordan, Hailee Steinfeld, Miles Caton, Jack O'Connell, Wu - facebook.com facebook

Ryan Coogler vince l'Oscar® per la Miglior Sceneggiatura Originale! Per scrivere "I peccatori", il regista si è ispirato a suo zio e ai suoi racconti sul Mississippi, tra vecchi dischi blues e i tipici juke joint. Un contesto ideale dove ambientare una storia sopranna x.com