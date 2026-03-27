WWF il 28 marzo la più grande mobilitazione globale per il futuro delle persone e del Pianeta

Da anteprima24.it 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 28 marzo alle ore 20.30, persone di diversi paesi, istituzioni e comunità si riuniranno per partecipare a un’azione collettiva di un’ora, spegnendo le luci. L’evento rappresenta la più grande mobilitazione internazionale promossa dal WWF, con l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza della tutela ambientale e del risparmio energetico. La manifestazione si svolge in contemporanea in molte città del mondo.

Tempo di lettura: 3 minuti Sabato 28 marzo alle 20.30 cittadini, istituzioni e comunità di tutto il mondo si uniranno in un gesto semplice ma di enorme valore simbolico: spegnere le luci per un’ora. Torna Earth Hour – l’Ora della Terra: la grande mobilitazione internazionale del WWF che compie 20 anni, proprio nell’anno in cui il WWF Italia celebra il suo 60° anniversario. Nata a Sydney nel 2007, Earth Hour è cresciuta fino a diventare un evento planetario che nel 2025 ha coinvolto quasi 200 Paesi, con lo spegnimento simbolico delle luci di monumenti iconici, strade, piazze ed edifici pubblici e privati. La lotta alla crisi climatica ha un ruolo fondamentale per la nostra vita e per fronteggiare i rischi che sta correndo la Natura. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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