Wwf denuncia la deriva ' politocentrica' della nuova Consulta | Regolamento anti-democratico

Il Wwf di Foggia ha espresso preoccupazione e contrarietà riguardo al nuovo Regolamento della Consulta per l’Ambiente approvato dagli uffici comunali. La denuncia si concentra sulla presunta deriva 'politocentrica' del documento, che secondo l’associazione sarebbe difficile da definire democratico. La questione riguarda il contenuto e le modalità di approvazione del regolamento, che sono state oggetto di critiche da parte del Wwf.

“Profonda preoccupazione e ferma contrarietà” del Wwf Foggia in merito al nuovo Regolamento della Consulta per l’Ambiente, recentemente licenziato dagli uffici comunali. Le differenze riscontrate delineano una struttura gerarchica nei confronti del terzo settore. La presidenza, innanzitutto, sarebbe stata “scippata: nella proposta delle associazioni, il presidente doveva essere eletto liberamente dall'Assemblea tra i suoi componenti. Il nuovo regolamento impone invece che il presidente sia eletto esclusivamente tra i ‘componenti di diritto’, ovvero tra i politici”. Ancora, si lamenta un diritto di voto negato: "Mentre la bozza democratica prevedeva ‘un voto per ogni associazione’, il testo della politica stabilisce che le decisioni siano adottate solo dalla maggioranza dei componenti di diritto (i politici). 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Wwf denuncia la deriva 'politocentrica' della nuova Consulta: "Regolamento anti-democratico" Articoli correlati Oggi è il Darwin Day, il WWF: “In Italia scelte politiche anti-scientifiche minacciano il futuro della fauna selvatica”Il Darwin Day, giornata dedicata al padre della teoria dell’evoluzione, è ogni anno un’occasione preziosa per riflettere sul valore della vita sulla... FdI, la denuncia: "Vergogna anti-italiana della sinistra al Parlamento Ue"Secondo la sinistra, la democrazia in Italia sarebbe in pericolo a causa della premier e del suo governo. Tutto quello che riguarda Wwf denuncia Argomenti discussi: Wwf denuncia la deriva 'politocentrica' della nuova Consulta: Regolamento anti-democratico - FoggiaToday. La metaniera alla derivaLa metaniera alla deriva è stata abbandonata dall'equipaggio e ora è spinta dai venti e dalle correnti verso le coste libiche. rivistanatura.com Rischio ambientale elevatissimo per la metaniera russa alla deriva nel canale di SiciliaROMA – Il WWF segue con massima allerta la situazione della metaniera russa Arctic Metagaz, alla deriva dopo una serie di esplosioni avvenute tra il 3 e il 4 marzo, attualmente localizzata a circa 26 ... dire.it