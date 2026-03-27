Worklimate 2.0 lavoro e temperature estreme | un sistema hi-tech di prevenzione per evitare i rischi

Un nuovo sistema hi-tech chiamato Worklimate 2.0 è stato sviluppato per affrontare i rischi legati alle temperature estreme sul luogo di lavoro. L'obiettivo è migliorare la capacità di prevenzione contro le condizioni climatiche avverse, rafforzando le misure di sicurezza già esistenti. Il sistema si propone di adattare le strategie di tutela alle nuove sfide imposte dai cambiamenti climatici.

Rafforzare la capacità di adattamento del sistema di prevenzione italiano ai rischi climatici emergenti. E’ questo uno degli obiettivi del progetto Worklimate 2.0, che, grazie a una rete multidisciplinare costituita da numerosi partner scientifici, ha consentito di sviluppare conoscenze, strumenti e soluzioni operative per supportare le imprese nella gestione dei rischi legati alle temperature estreme. Promosso e finanziato dall’Inail nell’ambito del bando Bric (bando ricerca in collaborazione) 2022, il progetto ha come destinatario istituzionale l’Istituto per la bio-economia del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ibe). Nel 2025... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Articoli correlati

Freddo gelido in collina e montagna, diramata una allerta meteo gialla per temperature estremeCalano a picco le temperature, soprattutto in collina e montagna, è questa la previsione per mercoledì 7 gennaio.

Leggi anche: Arriva il grande gelo sul Ferrarese, scatta l’allerta meteo per temperature estreme