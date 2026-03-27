Winkelmann e Lamborghini | l' innovazione deve servire il sogno

Un dibattito tra rappresentanti di due aziende del settore automobilistico si concentra sull'uso delle nuove tecnologie. Si discute di come le innovazioni siano destinate a migliorare l'esperienza del cliente e non devono essere imposte, sottolineando l'importanza di mantenere viva la percezione del sogno legato alle automobili. Si ribadisce, inoltre, che l’elettrico deve coinvolgere tutti, evitando approcci troppo restrittivi o esclusivi.

Automobili Lamborghini ha chiuso l'esercizio 2025 con risultati storici, stabilendo nuovi primati assoluti per l'azienda sia in termini di volumi che di fatturato: il successo commerciale e l'incremento del 3,3% del fatturato - che ha raggiunto la quota di 3,20 miliardi di euro - è stato trainato dalla gamma ibrida plug-in, confermando la validità della transizione graduale verso l'elettrificazione. Stephan Winkelmann, presidente e amministratore delegato di Automobili Lamborghini, approfondisce le ragioni della strategia della Casa del Toro che ha annunciato uno stop temporaneo ai piani per una vettura totalmente elettrica a breve termine. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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