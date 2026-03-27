Welfare C07 scoppia la polemica | Basta nomine e spartizioni i disabili non possono più aspettare

Una consigliera comunale di Casal di Principe ha espresso preoccupazione riguardo alla gestione del Welfare C07, evidenziando ritardi e criticità nel settore. In un intervento pubblico, ha chiesto di mettere al centro le persone, le famiglie e i bisogni del territorio, criticando le nomine e le spartizioni politiche che, a suo avviso, ostacolano l’adeguato supporto ai disabili. La questione ha suscitato reazioni tra gli esponenti locali.

Duro intervento della consigliera 'indipendente': richiesta immediata di attivazione dei servizi e responsabilità chiare per l’azienda consortile Riportare al centro le persone, le famiglie e i bisogni reali del territorio. È questo il messaggio forte e diretto lanciato da Lia Caterino, consigliera comunale ‘indipendente’ di Casal di Principe, che accende i riflettori sulla situazione del Welfare C07, denunciando ritardi e criticità nell’avvio dei servizi sociali destinati alle fasce più fragili della popolazione. Al centro del messaggio, una parola chiave: empatia. Caterino invita amministratori e decisori pubblici a mettersi nei... 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Welfare C07, scoppia la polemica: “Basta nomine e spartizioni, i disabili non possono più aspettare” Articoli correlati Welfare territoriale, Villa Literno guida l’Assemblea dei sindaci dell’Ambito C07Il Comune di Villa Literno assume un ruolo centrale nella nuova governance del welfare territoriale dell’Agro aversano. Leggi anche: Welfare C07, Pellegrino si dimette dal Cda. Prime tensioni politiche sulla governance