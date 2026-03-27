Lindsey Vonn, dopo l’incidente avvenuto alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, ha dichiarato di non escludere un possibile ritorno alle competizioni sciistiche. La campionessa statunitense, che ha rischiato di perdere la gamba a causa delle ferite riportate, ha ricordato che prima dell’incidente stava vincendo. La sua situazione clinica continua a essere monitorata, ma non ci sono ancora decisioni definitive sul suo futuro nello sci.

Lindsey Vonn, dopo l’incidente avuto alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, ha rischiato di perdere la gamba; tuttavia, non ha escluso un possibile ritorno sugli sci, nonostante quanto subito nelle ultime settimane. Le parole di Vonn. Vonn ha rilasciato un’intervista a Vanity Fair, in cui ha dichiarato: “ Non voglio che le persone si soffermino su questo incidente e mi ricordino per questo. Quello che ho fatto prima delle Olimpiadi non era mai stato fatto prima. Ero numero uno in classifica. Nessuno ricorda che stavo vincendo. Non mi piace chiudere la porta a nulla, perché non si sa mai cosa può succedere. Non ho idea di come sarà la mia vita tra due, tre o quattro anni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Vonn: “Tornare a sciare? Non si sa mai, nessuno ricorda che prima dell’incidente stavo vincendo”

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