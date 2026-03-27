Volterra elogiata dal Telegraph | meta intramontabile in Toscana

Il quotidiano britannico The Telegraph ha inserito Volterra tra le mete europee che i viaggiatori del Regno Unito considerano intramontabili. La città toscana, nota per il suo patrimonio storico e architettonico, si trova ora al centro di un articolo dedicato alle destinazioni più apprezzate in Europa. La notizia ha portato nuovamente l’attenzione sulla località, riconosciuta come meta di interesse internazionale.

VOLTERRA – Volterra torna al centro dell’attenzione internazionale dopo che il quotidiano britannico The Telegraph ha inserito la città tra le destinazioni europee intramontabili più apprezzate dai viaggiatori del Regno Unito. L’articolo, pubblicato il 26 marzo 2026, colloca il colle etrusco all’interno di una selezione dedicata ai luoghi che, nel tempo, continuano a mantenere intatto il loro fascino. Si tratta di mete caratterizzate da una forte identità culturale e da un’offerta turistica che privilegia autenticità, tradizione e qualità dell’esperienza. Nel contesto delineato dal quotidiano britannico, Volterra emerge come esempio significativo della cosiddetta Toscana meno esposta ai grandi flussi turistici. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Volterra elogiata dal Telegraph: meta intramontabile in Toscana Articoli correlati Volterra, l’elogio del Telegraph. La lode del quotidiano britannico “Qui, una città intramontabile”Volterra, 26 marzo 2026 – Volterra torna all’attenzione della stampa internazionale e del pubblico britannico. Leggi anche: Haaland è esausto, non segna su azione dal 20 dicembre (Telegraph)