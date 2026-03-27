Durante una recente dichiarazione, un allenatore ha commentato la vittoria della squadra italiana, facendo una battuta che ha suscitato reazioni sui social e tra gli addetti ai lavori. La frase, rivolta ai tifosi e alla stampa, ha coinvolto anche la squadra avversaria, attualmente impegnata nella lotta per la permanenza nel campionato di serie C. La frase è stata giudicata da molti come poco rispettosa nei confronti della squadra rivale.

Una battuta fuori luogo che ridicolizza il Giugliano, squadra in lotta per la salvezza nel campionato di serie C. Umberto Chiariello, noto giornalista napoletano, è intervenuto ai microfoni di Radio CRC per commentare la vittoria dell’Italia di Gennaro Gattuso contro l’Irlanda del Nord. Un successo che, secondo il giornalista, è stato accolto con un entusiasmo eccessivo rispetto al reale valore dell’avversario. “L’esagerazione con cui è stata accolta la vittoria sull’Irlanda del Nord, il troppo entusiasmo, il facile entusiasmo, i commenti estremamente eccitati per aver spezzato le reti al Giugliano. Napoli-Giugliano, all’allenamento congiunto del giovedì, a volte finisce due a zero, tre a zero: questo è il valore dell’Irlanda del Nord, il Giugliano, squadra composta da giocatori semiprofessionisti di Serie B e Serie C. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Vittoria dell’Italia, Chiariello ridicolizza i tigrotti: “Come se avesse vinto contro il Giugliano”

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