Vittoria Colonna | così il secondo scambio a Hull

Dal 17 al 23 marzo 2026, gli studenti della classe 2N del nostro liceo hanno preso parte al secondo scambio culturale con il Wilberforce Sixth Form College di Hull, in Regno Unito. L'iniziativa ha coinvolto giovani italiani e britannici in attività di confronto e collaborazione. La visita ha previsto incontri, visite e momenti di scambio tra gli studenti delle due scuole.

Dal 17 al 23 marzo 2026, la classe 2N del nostro Liceo ha partecipato al secondo scambio con il Wilberforce Sixth Form College di Hull (UK). Gli alunni, guidati dai docenti Gatteschi Alessandra e Tocchi Marco, hanno visitato la città di Hull con la sua cattedrale, la Ferens Art Gallery, la casa museo di Wilberforce, lo Streetlife Museum e il bellissimo acquario “The Deep”. Oltre alla visita del College, i nostri alunni hanno partecipato alle varie attività organizzate dalla Prof.ssa Sarah Hamilton ed alle lezioni di Scienze, Matematica, Musica, Arte e Letteratura Inglese, in continua interazione con gli studenti inglesi. Il gruppo ha... 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Vittoria Colonna: così il secondo scambio a Hull Articoli correlati Leggi anche: Neto trascina il Chelsea alla vittoria nella FA Cup contro il Hull con una tripletta. Rosenior saluta la stella del Chelsea dopo la straordinaria prestazione nella vittoria della FA Cup contro l’HullIl Chelsea ha riportato Sarr dal suo periodo in prestito allo Strasburgo all’inizio di questo mese per rafforzare le proprie opzioni difensive. Contenuti e approfondimenti su Vittoria Colonna Temi più discussi: Al Teatro Vittoria Colonna di Marino va in scena Il fidanzato di lui; Michelangelo, un genio ossessionato dal giudizio morale e artistico; Dalí incontra Dante. Un viaggio tra sogni e visioni a Vittoria; Dal turismo d’élite agli scontrini da 30 euro, l’agonia dei commercianti di Ischia. Scoperto un messaggio cifrato nel ritratto di Vittoria Colonna: così Michelangelo le salvò la vitaSecondo la ricercatrice indipendente Valentina Salerno, il genio avvisò la sua musa di un piano contro di lei, inserendo nella tela il ritratto di Vittoria Colonna un avvertimento nascosto. La donna ... ilfattoquotidiano.it Al Vittoria Colonna 5mila metri quadrati per riunire gli uffici AstSono cinquemila i metri quadrati del Vittoria Colonna, l’immobile di proprietà della Invimit (società totalmente controllata dal ministero dell’Economia e delle Finanze) che potrebbero ospitare gli ... ilrestodelcarlino.it Chiusura temporanea per lavori del parcheggio Vittoria Colonna - facebook.com facebook Con la vittoria del No, la repubblica giudiziaria italiana è pronta alla sua definitiva evoluzione: il governo delle toghe x.com