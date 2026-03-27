Violenza tra i giovani e disagio che cresce Suor Simona Biondin | Necessaria attenzione Non bisogna pensare che si tratti solo di rabbia

Un episodio avvenuto in una scuola della provincia di Bergamo ha portato all’accoltellamento di una professoressa da parte di uno studente di 13 anni. La vicenda ha sollevato preoccupazioni sulla crescente violenza tra i giovani e sui segnali di disagio che si manifestano nelle nuove generazioni. Suor Simona Biondin ha evidenziato l’importanza di prestare attenzione a questa realtà, sottolineando che non si tratta esclusivamente di rabbia.

L’episodio della professoressa della provincia di Bergamo, accoltellata da un suo studente tredicenne, fa emergere l’urgenza di affrontare in maniera consapevole il tema della violenza dilagante tra i giovanissimi. Degli adolescenti sempre più incapaci di accettare il rifiuto, l’umiliazione, l’invisibilità, in un mondo che sin dalle prime settimane di vita li vede esposti sotto i riflettori dei social. E di questo si parla oggi a Lecce al Teatro Massimo nell’incontro organizzato dalla Prefettura: “L’età inquieta. Il bisogno di essere ascoltati, compresi e visti”; ospite Suor Simona Biondin, direttrice generale della Fondazione Istituti riuniti Salotto e Fiorito, da anni alla guida di Enti di formazione professionale e progetti nel campo dell'inclusione sociale e dei diritti umani. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Violenza tra i giovani e disagio che cresce. Suor Simona Biondin: «Necessaria attenzione. Non bisogna pensare che si tratti solo di rabbia» Articoli correlati Violenza tra i banchi, Princi: "Non basta aumentare i controlli, bisogna curare il disagio dei giovani”L’eurodeputata di Forza Italia richiama il ruolo centrale della comunità scolastica come luogo di ascolto, educazione civica e prevenzione dopo la... Gente che cerca l’amore online senza pensare che la discriminazione è necessariaIncombe il 4 gennaio ed è un bel problema, poiché tale data di per sé insignificante segnerà il picco dell’attività sulle app di incontri.