Violenza tra i giovani e disagio che cresce Suor Simona Biondin | Necessaria attenzione Non bisogna pensare che si tratti solo di rabbia

Un episodio avvenuto in una scuola della provincia di Bergamo ha visto una professoressa essere accoltellata da uno studente di tredici anni. La vicenda ha portato alla luce l’aumento della violenza tra i giovani e il disagio che si manifesta in ambito scolastico. Suor Simona Biondin ha evidenziato l’importanza di prestare attenzione a questa realtà, sottolineando che non si tratta solo di rabbia.

L’episodio della professoressa della provincia di Bergamo, accoltellata da un suo studente tredicenne, fa emergere l’urgenza di affrontare in maniera consapevole il tema della violenza dilagante tra i giovanissimi. Degli adolescenti sempre più incapaci di accettare il rifiuto, l’umiliazione, l’invisibilità, in un mondo che sin dalle prime settimane di vita li vede esposti sotto i riflettori dei social. E di questo si parla oggi a Lecce al Teatro Massimo nell’incontro organizzato dalla Prefettura: “L’età inquieta. Il bisogno di essere ascoltati, compresi e visti”; ospite Suor Simona Biondin, direttrice generale della Fondazione Istituti riuniti Salotto e Fiorito, da anni alla guida di Enti di formazione professionale e progetti nel campo dell'inclusione sociale e dei diritti umani. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Violenza tra i giovani e disagio che cresce. Suor Simona Biondin: «Necessaria attenzione. Non bisogna pensare che si tratti solo di rabbia» Articoli correlati Violenza tra i banchi, Princi: "Non basta aumentare i controlli, bisogna curare il disagio dei giovani”L’eurodeputata di Forza Italia richiama il ruolo centrale della comunità scolastica come luogo di ascolto, educazione civica e prevenzione dopo la... Altri aggiornamenti su Suor Simona Biondin Temi più discussi: Violenza tra i giovani e disagio che cresce. Suor Simona Biondin: Necessaria attenzione. Non bisogna pensare che si tratti solo di rabbia; Lecce, rapina al centro scommesse: bottino da 2.000 euro; Sciopero all’Istituto Italiano di Tecnologia: anche i lavoratori di Lecce in protesta per salari e precarietà; Incendio davanti al municipio, auto in fiamme: tre giovani intervengono e evitano il peggio. Violenza tra i giovani e disagio che cresce. Suor Simona Biondin: «Necessaria attenzione. Non bisogna pensare che si tratti solo di rabbia»L’episodio della professoressa della provincia di Bergamo, accoltellata da un suo studente tredicenne, fa emergere l’urgenza di affrontare in maniera consapevole il tema della ... quotidianodipuglia.it Suor Simona Biondin, la religiosa nominata nel Cdi della Fondazione CrtDa anni si batte contro la dispersione scolastica, ora avrà anche un ruolo di peso all’interno del «parlamentino» di Fondazione Crt, dove si decidono i progetti da sostenere il Welfare e il terzo sett ... torino.corriere.it Coltiviamo il futuro! Con la Direttrice Suor Simona Biondin ed il Cardinale Roberto Repole in visita agli Istituti Riuniti Salotto & Fiorito. Qui si formano le giovani generazioni con percorsi di eccellenza che aprono le porte al loro domani. Credete in voi stessi, rag - facebook.com facebook Suor Simona Biondin nominata membro del CdI della Fondazione Crt: sostituisce Paolo Luciano Garbarino x.com