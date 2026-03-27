Vigodarzere si trova in lutto per la scomparsa di Giorgio Cavinato, imprenditore edile molto noto nel paese. La comunità locale si riunisce per esprimere il proprio cordoglio e condividere il dolore per la perdita di una figura riconosciuta anche per la partecipazione a eventi solidali. La notizia ha suscitato una forte commozione tra cittadini e conoscenti.

Scomparso a 70 anni nella sua casa di Saletto, era conosciuto per l’attività nel settore edile e immobiliare e per le raccolte fondi organizzate a favore della Città della Speranza. Le esequie si terranno sabato 28 marzo alle 10.30 nella chiesa del paese Tutta la comunità di Vigodarzere si stringe attorno alla famiglia di Giorgio Cavinato, imprenditore edile del territorio molto conosciuto. Malato da tempo, è scomparso martedì 24 marzo all’età di 70 anni nella sua casa di Saletto. Titolare di imprese immobiliari e di un’azienda agricola, Cavinato era noto anche per il suo impegno nel mondo della solidarietà. Spesso organizzava feste tra amici che si trasformavano in vere e proprie iniziative benefiche. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

© Padovaoggi.it - Vigodarzere piange Giorgio Cavinato, imprenditore e anima di eventi solidali

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