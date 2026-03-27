Un vigile urbano nel Milanese è accusato di aver riscosso in contanti i pagamenti delle multe, invece di seguire la procedura ufficiale. Secondo le accuse, le somme raccolte sarebbero state trattenute dal dipendente e non versate all'ente competente. L’indagine riguarda un presunto comportamento illecito legato alla gestione delle sanzioni amministrative.

L'agente avrebbe intascato i soldi delle multe che tre automobilisti avrebbero pagato in contanti al comando di polizia locale di Magnago Avrebbe riscosso il pagamento delle multe personalmente. In contanti. E quelle banconote, secondo le accuse, sarebbero finite nelle sue tasche. Ora per lui potrebbero iniziare i guai. È stato chiesto il rinvio a giudizio per l’agente della polizia locale (all’epoca dei fatti in servizio a Magnago, hinterland nord-ovest di Milano, poi trasferito) che avrebbe intascato i soldi delle sanzioni. La richiesta è arrivata dal pm Nadia Calcaterra della procura di Busto Arsizio che ha coordinato le indagini. A far scattare gli accertamenti è stato un automobilista che si era recato al comando per pagare una multa da 420 euro. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Vigile "infedele" nel Milanese, avrebbe intascato i soldi delle multe: ecco cos'è successo

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