Vie Crucis nell' Aretino | gli appuntamenti in programma nel 2026

Nella provincia di Arezzo, si avvicina il periodo delle celebrazioni pasquali, che si concluderanno con la settimana santa. Tra gli eventi in programma nel 2026, ci sono le tradizionali processioni delle vie Crucis, che coinvolgono diverse località della zona e attirano numerosi partecipanti ogni anno. Le date e i dettagli delle manifestazioni sono stati comunicati dalle autorità locali.

Si rinnova la storica tradizione delle celebrazioni pasquali nella provincia di Arezzo. Ecco tutti gli eventi che avranno luogo quest'anno La provincia di Arezzo si appresta a vivere il periodo delle celebrazioni pasquali, che come ogni anno culmineranno con la settimana santa. L'anno 2026 vedrà quest'ultima cominciare domenica 29 marzo per concludersi nel giorno di Pasqua, domenica 5 aprile. Si rinnova dunque la storica tradizione sulle rievocazioni della passione di Cristo nel territorio. Già dagli ultimi giorni del mese di marzo, infatti, avranno luogo le prime iniziative a tema. Di seguito gli appuntamenti delle celebrazioni pasquali nell'Aretino. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Vie Crucis nell'Aretino: gli appuntamenti in programma nel 2026 Articoli correlati Leggi anche: Carnevale verbanese 2026: tutti gli appuntamenti in programma Al via gli appuntamenti per la giornata internazionale della donna: gli eventi in programma il 6 e 7 marzoStasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4) ANCONA -... Tutti gli aggiornamenti su Vie Crucis Discussioni sull' argomento Torna la Via Crucis nel porto interno di Brindisi; Via Crucis, un fiume di giovani attraversa Viterbo: Portate nel cuore chi soffre e la speranza | VIDEO e FOTO; La Via Crucis cittadina apre la Settimana Santa a Lanciano; Verso la Pasqua, nel parco delle Grazie a Terni c’è la Via Crucis vivente. VIESTE - MARTEDI' 31 MARZO VIA CRUCIS CONFRATERNALE TRA I VICOLI DEL CENTRO STORICO Martedì prossimo, 31 marzo 2026, a partire dalle ore 18, si svolgerà a Vieste la “Via Crucis Confraternale”, animata, cioè, dai confratelli delle quattro “con - facebook.com facebook