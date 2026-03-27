Vicario e Dimarco nella bufera Bosnia avvelenata | Ne terremo conto

Il Vicario e Dimarco sono al centro di una vicenda giudiziaria, mentre la Bosnia è coinvolta in un caso di avvelenamento. La Nazionale italiana ha superato l’ostacolo Irlanda del Nord con una vittoria per 2-0 al Gewiss Stadium di Bergamo, ottenendo così l’accesso alla fase finale degli spareggi per il Mondiale 2026. I gol sono stati segnati da Sandro Tonali e Moise Kean.

L’ostacolo Irlanda del Nord è stato superato con la freddezza dei giorni migliori. Al Gewiss Stadium di Bergamo, l’ Italia di Gennaro Gattuso ha staccato il pass per l’atto conclusivo degli spareggi verso il Mondiale 2026, grazie a un solido 2-0 firmato da Sandro Tonali e Moise Kean. Una vittoria convincente che proietta gli Azzurri a un solo passo dalla rassegna Nord America, ma che porta con sé una coda di polemiche inaspettate. Mentre i titolari rientravano negli spogliatoi, una parte della compagine azzurra è rimasta sul prato di Bergamo con gli occhi incollati agli schermi per seguire l’esito dell’altra semifinale. La Bosnia di un intramontabile Edin Dzeko – terzo miglior marcatore europeo di sempre nelle qualificazioni Mondiali – è riuscita nell’impresa di eliminare il Galles ai calci di rigore. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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Sorrisi e pugni stretti. Federico Dimarco e Pio Esposito, con Guglielmo Vicario, hanno celebrato così il rigore decisivo di Alajbegovic, che ha permesso alla Bosnia di battere il Galles e conquistare la finale dei playoff Mondiali contro l'Italia. I giocatori azzurri si - facebook.com facebook

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