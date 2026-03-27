Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-03-2026 ore 18 | 40

Alle ore 18:40 del 27 marzo 2026, Astral ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità tra Roma Fiumicino e la diramazione Roma Sud, includendo anche la tratta tra Roma Fiumicino e Aurelia Fiumicino. La comunicazione riguarda le condizioni del traffico in quella zona della capitale e la situazione della rete stradale gestita dalla Regione Lazio.

Astral infomobilità un saluto e tra Roma Fiumicino e Aurelia Fiumicino e la diramazione Roma Sud A24 da Portonaccio d'accordo in uscita e tra Portonaccio e la tangenziale est verso mentre sulla Roma Fiumicino si rallenta il raccordo Fiumicino col terzo poi sulla Colombo Di Mezzocammino via di Malafede verso Ostia in chiusura il trasporto marittimo lasciamelo informa che a causa del maltempo non riesce a Corso Unità veloce Ponza Formia domani ore 7:45 da Federico Di Lernia Trani fa mobilità tutto Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage.googleapis.compublic-rdnautomationastral20260327filed5171786-6a7f-448e-bade-a4f1e1dc7ae3viabilita. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-03-2026 ore 18:40 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 18:40Astral infomobilità servizio della regione Lazio iniziamo ad andare a controllare in carreggiata esterna code a tratti dalla Roma è Roma sud e mentre... Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-03-2026 ore 18:40Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio iniziamo subito con lunghi in... Tutto quello che riguarda Viabilità Roma Regione Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 13:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 17:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 15:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-03-2026 ore 19:10. Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-03-2026 ore 17:25Astral infomobilità saluto un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare carreggiata interna segnaliamo Codes da Cascia e Roma Teramo in esterna ... romadailynews.it Regione Lazio, un tavolo per poter avviare lo sviluppo di nuove procedure per la dearsenificazione dall’acquaROMA – L’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, all’interno delle attività istituzionali della Region ... online-news.it #Roma #viabilità #Atac Alla Garbatella dalle 9,30 alle 13,30 manifestazione in piazza Oderico da Pordenone, sotto alla sede della Regione Lazio. In base alle eventuali modifiche della viabilità, potranno essere deviate o subire rallentamenti le linee di bus 71 x.com ROMA | Xylella, incontro positivo tra Regione e Confagricoltura Lazio: «Stop agli allarmismi e impegno per tutelare le produzioni» - facebook.com facebook