Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-03-2026 ore 16 | 25

Alle ore 16:25 del 27 marzo 2026, Astral Infomobilità ha comunicato un incidente sulla Cassia bis. La regione Lazio ha diffuso un aggiornamento sulla situazione della viabilità nel territorio di Roma, segnalando disagi causati dall’incidente. Non sono stati forniti dettagli sulle cause o sui mezzi coinvolti, né informazioni sulla conclusione delle operazioni di gestione del traffico.

Astral infomobilità saluto un servizio della regione Lazio per incidente sulla Cassia bis accordo che della Giustiniana verso Formello sul Raccordo Anulare in carreggiata interna segnaliamo code a tratti tra Cascia e Roma Teramo in esterna code da Roma Fiumicino la diramazione Roma Sud cosa tratti anche sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio uscita code per traffico intenso sulla Cristoforo Colombo 3 via di Mezzocammino veniva alla fine verso Ostia e code per difficoltà di missionari accordo sulla via Pontina in chiusura il trasporto marittimo lasciamo informa che a causa del maltempo non verrà effettuata la corsa veloce per saperne di domani delle ore 7:45 da Federico Di Lernia telefono habilita è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-03-2026 ore 16:25 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 16:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio iniziamo dal raccordo anulare dove in carreggiata... Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-03-2026 ore 16:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo della diramazione Roma nord è risolto... Tutti gli aggiornamenti su Viabilità Roma Regione Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 13:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 17:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 15:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-03-2026 ore 19:10. Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-03-2026 ore 16:25Astral infomobilità saluto un servizio della regione Lazio per incidente sulla Cassia bis accordo che della Giustiniana verso Formello sul Raccordo ... romadailynews.it Regione Lazio, un tavolo per poter avviare lo sviluppo di nuove procedure per la dearsenificazione dall’acquaROMA – L’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, all’interno delle attività istituzionali della Region ... online-news.it #Roma #viabilità #Atac Alla Garbatella dalle 9,30 alle 13,30 manifestazione in piazza Oderico da Pordenone, sotto alla sede della Regione Lazio. In base alle eventuali modifiche della viabilità, potranno essere deviate o subire rallentamenti le linee di bus 71 x.com Regione Marche. . A Macerata, è stato inaugurato e aperto al traffico il nuovo sottopasso di via Roma, un'infrastruttura all’avanguardia che manda definitivamente in pensione il vecchio passaggio a livello e che rappresenta il successo di una complessa sin - facebook.com facebook