Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-03-2026 ore 13 | 25

Alle ore 13:25 del 27 marzo 2026, la rete di viabilità nella zona di Roma e del Lazio presenta alcune criticità segnalate da Astral infomobilità. La redazione fornisce aggiornamenti sul traffico e sulle condizioni delle strade, con indicazioni sui principali punti di congestione e eventuali interventi in corso. Le informazioni vengono diffuse per aiutare gli utenti a pianificare gli spostamenti nel territorio.

Astral infomobilità Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con la statale Pontina ha risolto l'incidente avvenuto in precedenza e rallentamenti residui all'altezza di Castel Romano in direzione Latina andiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata interna traffico rallentato tra Cassia Veientana e Salaria in esterna code a tratti sempre per traffico dalla Laurentina alla Tuscolana passiamo il trasporto ferroviario sulla linea F 7 Roma Napoli via Formia da oggi a domenica 29 marzo si svolgeranno lavori di potenziamento infrastrutturale atti alla realizzazione della nuova fermata... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-03-2026 ore 13:25 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 13:25Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio incidenti in A1 sulla direttrice... Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-03-2026 ore 13:25Astral infomobilità di nuovo Bentrovati col informazione con il traffico in tempo reale di Astral infomobilità servizio della regione Lazio... Aggiornamenti e notizie su Viabilità Roma Regione Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 13:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 17:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 15:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-03-2026 ore 19:10. Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-03-2026 ore 07:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico intenso Come di consueto in ... romadailynews.it Roma, grandine all’Eur: il maltempo peggiora il caos viabilità dovuto ai cantieri per le ciclabiliRoma sud, stamattina giovedì 26 marzo una fortissima grandinata ha mandato in crisi la viabilità di un quadrante già fragile. All’Eur il traffico è andato in tilt non solo per il maltempo, ma anche pe ... msn.com #Roma #viabilità #Atac Alla Garbatella dalle 9,30 alle 13,30 manifestazione in piazza Oderico da Pordenone, sotto alla sede della Regione Lazio. In base alle eventuali modifiche della viabilità, potranno essere deviate o subire rallentamenti le linee di bus 71 x.com ROMA | Xylella, incontro positivo tra Regione e Confagricoltura Lazio: «Stop agli allarmismi e impegno per tutelare le produzioni» - facebook.com facebook